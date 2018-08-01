انطلاق أولى رحلات نقل الحجاج الليبيين غدا

القاهرة ـ بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:58 صباحا
بعثة الحج الليبية. (الإنترنت)

أعلن مدير المكتب الإعلامي والناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، انطلاق أولى رحلات نقل الحجاج في الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس.

وقال قنيوة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الشركة ستسير رحلتين يوميًا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا لنقل 7500 من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، مؤكدًا أن الشركة ستسير رحلة واحدة من مطار طبرق.

وأشار إلى أن «الخطوط الليبية» هي الشركة الوحيدة المخولة بنقل حجيج بيت الله الحرام لهذا العام، مؤكدًا أن الطائرات والأطقم الجوية على استعداد لتنفيذ جدول النقل لهذا العام.

وكانت إدارة الحج والعمرة قالت إن التكلفة المالية لموسم حج 2018، تقدر بـ«5000» دينار، مؤكدة أنها تدفع بموجب صك مصرفي مصدق باسم إدارة الحج والعمرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن في مايو الماضي دعم تكلفة الحج للمواطنين بقيمة 50% من التكلفة التي تبلغ 10 آلاف دينار، لتتراجع التكلفة إلى 5 آلاف دينار.

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