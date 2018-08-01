«مياه سرت» تتسلم من البلدية سبع مضخات جديدة

مضخات جديدة. (صورة من بلدية سرت)

تسلمت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت سبع مضخات جديدة مقدمة من البلدية.

وقال مدير مكتب شركة المياه، سعيد مشري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المضخات ذات مواصفات عالمية وسيتم تركيبها بدلاً عن المضخات القديمة المتهالكة في محطات المعالجة 1234pc.

وأشار إلى أنه ستتم صيانة عدد من المضخات القديمة للاستفادة منها في بعض محطات الصرف الصحي بضواحي المدينة.

وكان مسؤول في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت قال إن عدم وصول المياه لأكثر من شهرين إلى بعض المنازل، يرجع إلى تركيب بعض المواطنين وصلات غير شرعية في الخط المغذي لحي 700 وحدة سكنية وحي 101 السكني الجديد.

وقال مدير مكتب خدمات الشركة، مهندس سعيد الغرشة، إن أعمال الصيانة تجري على مضختين للمياه غاطستين خاصة بمحطة المياه بحي 700 السكني وحي 101 السكني لإعادة تركيبها المحطة لتقوية ضخ المياه للمساكن.

مضخات جديدة. (صورة من بلدية سرت)