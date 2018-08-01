ضبط عامل تونسي يستخدم خميرة منتهية الصلاحية في أحد مخابز سرت

حملة تفتيشية على المخابز والمحال التجارية. (أرشيفية: الوسط).

تمكنت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي بسرت في الحي السكني الثالث، من ضبط عامل تونسي بأحد المخابز، يستعمل خميرة منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر.

وقال مصدر إعلامي بالجهاز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجهاز قرر إغلاق المخبز، والتحقيق مع العامل التونسي وصاحب المخبز.

وأغلق الحرس البلدي بسرت في يوليو الامضي، ثلاثة مخابز لعدم توفر الشروط الصحية فيها.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي بسرت العقيد فتحي فرج شكرني، إن دورية التفتيش أصدرت مخالفة لعدد آخر من المخابز، لعدم تقيدها بالأوزان الصحيحة للأرغفة، ولعدم تقيد العاملين بالزي الخاص بالمخابز.