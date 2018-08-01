المجلس الاجتماعي لقبائل سرت يشكل لجنة جديدة لمتابعة السجناء والمفقودين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 09:56 صباحا
مجلس أعيان قبائل سرت. (الإنترنت)

قرر المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، إعادة تشكيل لجنة متابعة السجناء والمفقودين من أبناء سرت، نظرا لعدم نجاح اللجنة السابقة في متابعة القضية.

وأصدر رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق القرار رقم 2 لسنة 2018، بتشكيل لجنة متابعة السجناء والمفقودين من سرت برئاسة مفتاح الشريف السائح، وعبدالله معيتيق نائبا له وستة أعضاء آخرين حسب القرار.

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وقال مرزوق إن اللجنة ستتولى مباشرة التنسيق مع الجهات القضائية ببلدية مصراتة، لمتابعة السجناء من أبناء سرت بسجون مصراتة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، والبحث عن المفقودين بالتنسيق مع المنظمات وقوة حماية وتأمين سرت والهلال الأحمر الليبي.

وكان مجلس أعيان قبائل سرت قرر الشهر الماضي، تشكيل لجنة تتولى زيارة ومتابعة السجناء من أبناء المدينة في سجون مصراتة، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي، خاصة أزمة زيادة سعر رغيف الخبز الذي أصبح ثلاثة أرغفة منه بدينار واحد، وارتفاع أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية وشح الأدوية والتطعيمات الإجبارية للمواليد، ونقص السيولة النقدية بالمصارف منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

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