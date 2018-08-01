وفد من مفوضية اللاجئين يستمع لشكاوي أهالي تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 02:42 صباحا

استمع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشكاوي أهالي تاورغاء الذين عادو إلى مدينتهم وفق اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

وقالت قناة «ليبيا الرسمية» ليل الثلاثاء إن «الوفد استمع إلى عدد من العائلات فيما يخص الإشكاليات التي تحول دون توفير البيئة المناسبة للإقامة من بينها عدم توفير التيار الكهربائي والأضرار الجسيمة في بعض المنازل».

وأشارت القناة إلى أن «الوفد اطلع على عمل لجنة نزع الألغام ومخلفات الحرب و تعهد بتوفير ما يحتاجه المجلس المحلي تاورغاء من مساعدات إنسانية لتذليل الصعوبات التي تعرقل عودة كاملة للأهالي إلى مدينتهم».

وزار وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدينة تاورغاء للوقوف على الأوضاع الإنسانية والإطلاع على عدد من الملفات الحيوية بالمدينة.

وكان في استقبال الوفد رئيس لجنة متابعة اتفاق مدينتي تاورغاء و مصراتة و رئيس لجنة الإغاثة ومدير مكتب المشروعات بالمجلس المحلي تاورغاء و جمع من الأهالي.

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