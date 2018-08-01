وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق يستقبل السفير الإسباني بطرابلس

استقبل وكيل وزارة الدفاع المكلف أوحيدة عبد الله نجم في مكتبه بالعاصمة طرابلس السفير الإسباني في ليبيـا فرنسيسكو دي ميغيل الباريت والملحق العسكري بالسفارة الإسبانية العقيد خوان مارتن.

وقالت قناة «الرسمية» الثلاثاء إن «وكيل وزارة الدفاع المكلف أوحيدة عبد الله نجم أكد على ضرورة تعميق التعاون بين البلدين خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيـا».

ولفتت القناة إلى أن السفير الإسباني تقدم بالشكر لوزارة الدفاع الليبيـة وأثنى على جهودها»، مشيراً إلى أن «وجهات النظر متقاربة على حد كبير».

وأشارت القناة إلى أن السفير الإسباني «ذكر أن إسبانيا وليبيـا لديهما علاقة قوية وقديمة وإسبانيا ترى أن ليبيـا الشريك المهم في المجال الاقتصادي والتعليمي وتعتبر ليبيـا من الدول المهمة في حوض البحر المتوسط».