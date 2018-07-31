الاتفاق على آلية مشتركة لحصر المشروعات السياحية المتوقفة

اتفقت الهيئة العامة للسياحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مع لجنة متابعة مشروعات العاصمة على وضع آلية عمل مشتركة لحصر المشروعات المتوقفة، وبحث الأسباب الكامنة وراء توقف تنفيذ المشروعات والبرامج السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، صباح اليوم الثلاثاء، مع عضو لجنة متابعة مشروعات العاصمة المهندس وسام خليفة الأدريسي، بحضور مدير إدارة المشروعات والتنمية الدكتور عادل شلغم.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة العامة للسياحة إن المجتمعين بحثوا آليات حصر المشروعات السياحية، بالتعاون بين فرق الهيئة العامة للسياحة وأعضاء اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، والعمل بماورد في قرار تشكيل اللجنة رقم (721) لسنة 2018، والرامي إلى متابعة المشروعات الخدمية والتنموية المتوقفة، والعمل على دعم استكمال تنفيذها.

وأضاف المكتب الإعلامي للهيئة العامة للسياحة، أن المجتمعين اتفقوا على وضع مقترحات تضمن استئناف العمل بالمشروعات السياحية المتوقفة، وتذليل الصعاب التي تواجه الشركات المكلفة بتنفيذ خطط وبرامج قطاع السياحة.