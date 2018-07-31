مستشفى الثورة بالبيضاء يوقع اتفاق تعاون مع الأكاديمية العربية الأفريقية لتأهيل الكوادر الطبية‎

قال مسؤول الإعلام بمستشفى الثورة التعليمي المركزي في مدينة البيضاء، طلال الطشاني، إن مدير المستشفى الدكتور محمد التريكي وقَّع اتفاقية تعاون تعليمي مع الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات «Arab Diploma».

وأوضح الطشاني في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن التريكي اجتمع مع مدير الأكاديمية، الدكتور عادل الديب، واتفقا على آلية التعاون والتدريب في أغلب المجالات الطبية، حيث أكد مدير المستشفى تجهيزه القاعات الدراسة في أقرب وقتٍ ممكن وإطلاق الدورات التدريبية.

وأضاف أن اللقاء تناول إمكانية دفع الرسوم، بحيث يتم دفع نصف الرسوم (50%) نقدًا، والنصف المتبقي (50%) بواسطة الصكوك المصدقة.

وذكر مسؤول الإعلام بالمستشفى أن الدورات التدريبية ستتضمن عديد التخصصات الطبية منها الأطفال والجراحة والجلدية والمسالك والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء والتخدير والأشعة والصيدلة السريرية وتمريض العنايات.