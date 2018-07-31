تراجع الدولار وارتفاع اليورو واستقرار الإسترليني أمام الدينار بالسوق الرسمية

أسعار العملات الأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، إذ بلغ سعر الدولار 1.3762 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3784 دينار أمس الإثنين.

بينما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.3% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.6116 دينارًا اليوم، مقابل 1.6066 دينار خلال الفترة نفسها، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 1.8066 دينار اليوم.

كما هبط الين الياباني إلى 1.2361 دينار، مقابل 1.2410 دينار خلال الفترة نفسها، وتراجع اليوان الصيني إلى 0.2016 دينار، مقارنة بـ0.2017 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3670 دينار مقابل 0.3675 دينار أمس الإثنين، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3747 دينار مقارنة بـ0.3753 دينار.

وبمقارنة أسعار العملات الأجنبية خلال العام، ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 2.9%، إذ سجَّلت العملة الأميركية مطلع العام الجاري 1.3532 دينارًا واحدًا، مقابل 1.3946 دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما صعد أمام الإسترليني بنسبة 13% الذي تراجع إلى 1.772 دينار مقابل 2.0556 دينارين، فيما حصد اليورو مكاسب نسبتها 6%، مسجِّلًا 1.6312 دينارًا مقابل 1.5189 دينار.

أسعار العملات الأجنبية حسب مصرف ليبيا المركزي