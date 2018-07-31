رغم تلاعبه بأكياس الدقيق .. اقتصاد شحات يمنح مخبزًا مخالفًا حصته‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 10:14 مساء

قال مسؤول الإعلام بجهاز الحرس البلدي شحات أيمن بوغريب، إن مراقبة اقتصاد شحات منحت مخبزًا حصته من الدقيق رغم إغلاق الجهاز للمخبز وإيقافه عن العمل وذلك لتلاعبه بحصة المواطنين.

وأوضح بوغريب في بيانٍ نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن رئيس الجهاز وجه خطابًا سابقًا بمنع المخبز من حصته، إلا أنهم تفاجأوا بمنح المراقبة حصة المخبز من الدقيق في الوقت الذي يعمل فيه الجهاز بمحاربة متلاعبي قوت المواطنين.

وأغلق جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات مخبزًا في المدينة، نظرًا لعدم عمله خلال الفترة الأخيرة وتلاعبه في عشرين كيسًا من الدقيق المخصص للمواطنين.

وقال الجهاز في تصريح سابق، إن المخبز تصرف في أكياس من الدقيق المدعوم فور خروج الكمية من مخازن السلع التموينية في شحات، مشيرًا إلى إيقاف المخبز عن العمل وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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