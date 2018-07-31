مستشفى الثورة: إجراء 2571 عملية جراحية خلال النصف الأول من 2018

مستشفى الثورة التعليمي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول الإعلام بمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء طلال الطشاني، إن المستشفى أجرى 2571 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الطشاني في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، أن حوالي 1483 من إجمالي العمليات كانت «كبرى»، بينما الأخرى «صغرى»، فيما كانت إحصائية عمليات الولادة حوالي 3459 ما بين طبيعية وقيصرية.

وذكر الطشاني أن عدد المترددين على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى تجاوزت 44775 ألف متردد، لافتًا إلى أن المستشفى يٌقدم العديد من الخدمات الطبية المختلفة وسط إمكانيات محدودة نتيجة للأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع ..