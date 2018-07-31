إيقاف الملاحة الجوية بمطار بنينا في بنغازي باستثناء رحلات البراق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 09:29 مساء

توقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي، اليوم الثلاثاء؛ بسبب اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة.

وقال مدير المطار عبد الله حمد الشافعي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا متوقفة، باستثناء الرحلات الجوية الخاصة بشركة طيران البراق.

يشار إلى أن موظفي الشركة الليبية للمناولة لديهم مستحقات سبعة أشهر متأخرة من العام الماضي، وشهرين من العام الجاري بحسب تصريحات المعتصمين إلى «بوابة الوسط».

يذكر أن موظفي الشركة الليبية للمناولة نظموا اعتصامًا مايو الماضي وتلقوا العديد من الوعود بخصوص صرف مرتباتهم المتأخرة وعادت حركة الملاحة الجوية للمطار فور ِّالاعتصام.

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