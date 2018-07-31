معيتيق يبحث مع «غريبة» دعم مصلحة الجوازات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 09:27 مساء
أحمد معيتيق يلتقي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية العميد جمعة غريبة، ونائب رئيس المصلحة العميد يوسف مراد.

وأشار، بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء ناقش دعم المصلحة بكافة الإمكانيات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، والعمل على تفعيل مكاتب الجوازات في الداخل والخارج.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي قد أصدر مؤخراً قراراً بتسمية غريبة رئيسًا للمصلحة ومراد، نائبًا له خلفاً للعميد محمد التميمي الذي ترأس المصلحة منذ 2013.

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