تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 08:59 مساء
أسعار العملات الأجنبية

تراجعت أسعار سلة العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مقابل العملة المحلية في تعاملات السوق السوداء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.42 دينار، مقابل 6.64 دينار أمس الإثنين، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ فارق السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 5.05 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 1.3762 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة تراجعًا مماثلاً، إذ سجل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 8.44 دينار، مقارنة بـ8.63 دينار الإثنين، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.52 دينار، مقابل 7.70 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

أسعار العملات الأجنبية
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