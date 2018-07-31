تمديد فترة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجلس البلدي بني وليد إلى الخميس

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، تمديد فترة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجلس البلدي بني وليد إلى غاية يوم الخميس 2 أغسطس المقبل.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن سبب التمديد يعود للإقبال الكبير من قبل طالبي الترشح للانتخابات البلدية في المدينة وتمكين الجميع من المشاركة.

وطالب سعيد المترشحين لانتخابات المجلس البلدي بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة، لغرض استكمال عملية تسجيلهم، منبهًا إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الترشح هو الخميس 2 أغسطس خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأوضح سعيد أن عملية التسجيل الخاصة بالناخبين لازالت مستمرة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على (الرقم الوطني متبوعًا بعلامة # رقم المركز) وترسل إلى الرقم (11711).

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.