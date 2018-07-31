الجامعة العربية: 100 ألف دولار دعمًا لليبيا.. وبنغازي عاصمة الشباب العربي العام 2022

مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، عبد المنعم الشاعري

قال مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، عبد المنعم الشاعري، إن الجامعة ستقدم دعمًا إلى ليبيا بقيمة 100 ألف دولار، بالتزامن مع اختيار مدينة بنغازي عاصمة الشباب العربي للعام 2022، وذلك وفقًا لخطة الإدارة المقترحة لدعم الدول ثقافيًّا من خلال ترشيح بعض مدنها كعاصمة للشباب العربي؛ لتعزيز العمل الشبابي والعربي المشترك.

وأضاف الشاعري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن مدينة بنغازي شرق ليبيا ستحظى بدعم مالي وفني لتنظيم منتديات ومناشط ومهرجانات في العام 2022، في إطار دعم إدارة الشباب بالجامعة عواصم الشباب والرياضة في الوطن العربي.

ليبيا تسترد مكانها والوزراء يوافقون على طرابلس عاصمة للشباب العربي

وأشار إلى أن هذا البرنامج جرى اعتماده منذ العام 2014 باستضافة البحرين كعاصمة للشباب والرياضة في أول مرحلة، ثم المغرب والكويت والقاهرة، وأخيرًا بنغازي.

وأوضح أن الإدارة تدعم جهود الشباب في الدول العربية، من خلال الأنشطة والمنتديات التي تقدمها، حيث تضم الإدارة خلال العام الجاري وفقًا لخطة الجامعة العربية السنوية نحو 38 منشطًا شبابيًّا في أغلب الدول العربية بمشاركة عربية وأوروبية.