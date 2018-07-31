الجامعة العربية: 100 ألف دولار دعمًا لليبيا.. وبنغازي عاصمة الشباب العربي العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط: هندية العشيبي | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 08:15 مساء
مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، عبد المنعم الشاعري

قال مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، عبد المنعم الشاعري، إن الجامعة ستقدم دعمًا إلى ليبيا بقيمة 100 ألف دولار، بالتزامن مع اختيار مدينة بنغازي عاصمة الشباب العربي للعام 2022، وذلك وفقًا لخطة الإدارة المقترحة لدعم الدول ثقافيًّا من خلال ترشيح بعض مدنها كعاصمة للشباب العربي؛ لتعزيز العمل الشبابي والعربي المشترك.

وأضاف الشاعري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن مدينة بنغازي شرق ليبيا ستحظى بدعم مالي وفني لتنظيم منتديات ومناشط ومهرجانات في العام 2022، في إطار دعم إدارة الشباب بالجامعة عواصم الشباب والرياضة في الوطن العربي.

ليبيا تسترد مكانها والوزراء يوافقون على طرابلس عاصمة للشباب العربي

وأشار إلى أن هذا البرنامج جرى اعتماده منذ العام 2014 باستضافة البحرين كعاصمة للشباب والرياضة في أول مرحلة، ثم المغرب والكويت والقاهرة، وأخيرًا بنغازي.

وأوضح أن الإدارة تدعم جهود الشباب في الدول العربية، من خلال الأنشطة والمنتديات التي تقدمها، حيث تضم الإدارة خلال العام الجاري وفقًا لخطة الجامعة العربية السنوية نحو 38 منشطًا شبابيًّا في أغلب الدول العربية بمشاركة عربية وأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب