بالفيديو.. البرغثي يرفض قرار إعفائه ويطالب بكشف نتائج أحداث «براك الشاطئ» والاحتكام للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 07:45 مساء

رفض العقيد المهدي البرغثي قرار رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بإعفائه من منصب وزير الدفاع، مطالبًا بكشف نتائج أحداث «براك الشاطئ» والاحتكام للقضاء الإداري في هذه القضية.

واعتبر البرغثي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي «مخالفًا للقانون»، بالإضافة إلى كونه «رسالة للرأي العام بمسؤوليته عن جريمة براك الشاطئ»، لافتًا إلى أن القرار استبق نتائج التحقيق ويعد «تسترًا على المتورطين في الأحداث»، فضلاً عن «تحايله على كتاب هيئة الرقابة الإدارية القاضي بعدم الممانعة عن مباشرته لمهامه بموجب القانون».

وقال: «أعتبر القرار رقم 1118 لسنة 2018 في حكم العدم، ولن يعتد به من قبلنا إلا بعد الفصل فيه من قبل القضاء الإداري والجهات المختصة».

اقرأ أيضًا: السراج يعفي البرغثي من مهامه كمفوض بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني

وربط بين قرار إعفائه من منصبه وإقالة العميد مسعود أرحومة واستبداله بمدعٍ عام عسكري جديد، متهمًا السراج بإخفاء نتائج التحقيق في الأحداث على مدار العام، قبل أن يحيلها إلى المدعي العسكري العام الجديد.

وذكّر بتقديمه في السابق مذكرة إلى النائب العام بشأن الحادثة، قائلاً «سأتخذ الإجراءات القانونية بشأن المسؤولين عن أحداث براك الشاطئ، سواء مَن تسبب فيها أو أهمل في واجبه أو تواطأ وتستر عليها».

وطالب البرغثي أعضاء المجلس الرئاسي، خاصة نواب الجنوب، بـ«اتخاذ موقف واضح حول تصرفات رئيس المجلس»، الذي اعتبره «مخالفة لمبادئ وأهداف الاتفاق السياسي».

اقرأ أيضًا: «الرقابة الإدارية» تطالب الرئاسي برفع إيقاف البرغثي وموافاتها بنتائج تحقيق هجوم براك الشاطئ

اقرأ أيضًا: القيادة العامة تدعو القضاء الليبي إلى تحقيق العدالة لقتلى هجوم قاعدة براك الشاطئ

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب