إعــلان بدء التسجيل بمنظومة الأضاحي في بني وليد

أُعلن في مدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، انطلاق بداية التسجيل الإلكتروني بمنظومة الأضاحي، من خلال شركة «ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم (10101).

وتحوي الرسالة على (الرقم الوطني متبوعًا بعلامة *رقم القيد متبوعًا بعلامة * رقم كود الشركة علامة * رقم مدينة بني وليد 094)، بحيث يمكن حجز أضحية واحدة لكل أسرة دون ازدواجية أو تكرار.

وناقش المشرفون على توزيع الأضاحي ببني وليد، كيفية تأمين وصولها إلى الحظائر المخصصة والإشراف على توزيعها للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفق المنظومة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي.

وذكر المشرفون، أن سعر الأضحية لن يُدفع نقدًا وإنما سيتم الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية والخدمات المصرفية الأخرى.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر القرار رقم (1070) لسنة2018، بشأن توريد أضاحي العيد والذي أُذن بموجبه بتخصيص 125 مليون دولار لتوريد الأضاحي عن طريق فتح الاعتمادات المستندية.