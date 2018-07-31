النائب فتح الله السعيطي يلتقي ويليامز ويطالب البعثة الأممية ببذل مزيد الجهد لمساعدة الليبيين

النائب فتح الله السعيطي نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز. (الإنترنت)

التقى، ظهر اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، لبحث الشأن السياسي في ليبيا.

وقال السعيطي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إنه طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل على مساعدة الليبيين؛ بهدف حلحلة كافة الإشكاليات والحد من التدخلات الدولية المختلفة في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه بحث مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، آخر مستجدات الوضع الأمني والاقتصادي وتداعياته على الشعب الليبي، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي.

وأعرب السعيطي عن استعداده التام لبذل مزيد الجهود؛ بغية تذليل العقبات والصعاب التي تعيق جولات الحوار الليبي، مؤكدًا على أنه على جاهزية للمساهمة في التقارب لوجهات النظر المتباينة بين أطياف الشعب الليبي.