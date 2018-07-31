النائب فتح الله السعيطي يلتقي ويليامز ويطالب البعثة الأممية ببذل مزيد الجهد لمساعدة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 06:29 مساء
النائب فتح الله السعيطي نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز. (الإنترنت)

التقى، ظهر اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، لبحث الشأن السياسي في ليبيا.

وقال السعيطي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إنه طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل على مساعدة الليبيين؛ بهدف حلحلة كافة الإشكاليات والحد من التدخلات الدولية المختلفة في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه بحث مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، آخر مستجدات الوضع الأمني والاقتصادي وتداعياته على الشعب الليبي، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي.

وأعرب السعيطي عن استعداده التام لبذل مزيد الجهود؛ بغية تذليل العقبات والصعاب التي تعيق جولات الحوار الليبي، مؤكدًا على أنه على جاهزية للمساهمة في التقارب لوجهات النظر المتباينة بين أطياف الشعب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية
ليبيا
ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
غزو جماعي للسلاحف على شاطئ المنصوري بلبنان
علوم وتكنولوجيا
أميركا تسعى لتوقيع اتفاقية مع ليبيا قبل إنشاء قاعدة بالنيجر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب