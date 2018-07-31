وزارة الاقتصاد: حجز 174 ألف أضحية بمنظومة الأضاحي حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 06:27 مساء
أضاحي في أحد أسواق البلاد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الحجز في منظومة الأضاحي حتى اليوم الثلاثاء وصل أكثر من 174 ألف أضحية.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ الربط بين المنظومة وشبكة المدار الجديد، لتمكين أرباب الأسر من حجز أضاحيهم باستخدام شفرات المدار بإرسال رسائل قصيرة 10101.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز أعلنت في السابق عن بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي وانتشار تهريب الأضاحي الليبية إلى دول الجوار.

اقرأ أيضًا: تعرف على تفاصيل المنظومة الإلكترونية لحجز الأضاحي

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