بالتمر يبحث الصعوبات التي تواجه مكاتب الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 06:14 مساء
مصلحة الأحوال المدنية

عقد مديرو فروع مصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمدينة بنغازي، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تعيق سير العمل بمكاتب السجلات المدنية وإيجاد حلول لها . 

حضر الاجتماع مديرو فرع مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي المقدم أسامة الدرسي، وبالخليج جبريل المغربي، وبالمرج صلاح محمد الرطب، وبالجبل الأخضر محمد الحمر، وبدرنة السنوسي طاهر.

وقال رئيس المصلحة محمد بالتمر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المجتمعين أكدوا أن «مصلحة الأحوال المدنية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسية، وما من شأنه إعاقة عمل إدارة المصلحة».

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وأضاف أنّ المصلحة تُحاول بقدر الإمكان القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، في ظل حالة الاستقرار التي تتمتع بها حاليًا، بالنظر إلى المشروعات التي تعكف على تنفيذها.

وخلص المجتمعون إلى «إبعاد مصلحة الأحوال المدنية عن التجاذبات السياسية، ودعم رئيسها، نظرًا لجهوده من أجل حلحلة المشاكل التي تعاني مكاتب السجلات المدنية بشكل عام».

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