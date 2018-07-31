الرئاسي: إجراءات عاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء

من أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية في أبوسليم. (بلدية أبوسليم)

أعلن الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، اليوم الثلاثاء، اتخاذ المجلس إجراءات عاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء وإزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية التي تزيد من الضغط على الشبكة، وتُعد أحد أسباب أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك عن طريق الجهات الأمنية وعلى رأسها مديرية أمن طرابلس.

يأتي هذا في إطار محاولات التقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يرجع لأسباب عديدة من بينها العمليات غير الشرعية والسرقات، وهو ما دفع بالشركة العامة للكهرباء لإجراء عمليات صيانة وإنشاء مشاريع جديدة في محاولة لسد العجز في الشبكة، حيث اضطرت خلال الفترات السابقة لتفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية ودخول فصل الصيف.

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، أكد السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى عقد رئيس المجلس اجتماعًا لإيجاد حلول لمواجهة نقص السلع الأساسية وتوفيرها بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة، وهو الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد، ومدير صندوق موازنة الأسعار، ورئيس اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الموازنة، وعضو لجنة تنفيذ موازنة الأسعار، وعضو لجنة التغطية بالمصرف المركزي.

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وأشار السلاك إلى أنّ الاجتماع ناقش خطة عمل صندوق الموازنة بصورة عاجلة لتوفيرالسلع الأساسية عبر منافذ توزيع تستعين بمنظومات الجمعيات التعاونية في جميع مناطق ليبيا، على أن يتم الانتهاء من آليات العمل خلال أربعة أيام، وأن يكون التنسيق كاملاً بين جميع المؤسسات المعنية لتجنب تكرار الأزمة الحالية وفقاً لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي.