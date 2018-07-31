«الرئاسي»: اتخاذ إجراءات لمعالجة الملفات الخدمية في عدة قطاعات

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، اليوم الثلاثاء، إن المجلس اتخذ عدة إجراءات وتدابير لمعالجة بعض الملفات الخدمية في عدة قطاعات، من بينها قطاع الصحة، حيث جرى اعتماد الخطة العلاجية لوزارة الصحة التي تشمل بعض الإجراءات الخاصة بالعلاج في الداخل والخارج بعد مراجعة شاملة لهذا البرنامج على مدى يومين متتاليين.

وأكد السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُـقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، المضي قدمًا نحو تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة بحث الخطوات العملية والأطر القانونية والإجراءات اللازمة لإنجاز الإصلاحات مع مصرف ليبيا المركزي.

الخطة العلاجية

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة العلاجية، منوهًا بأن العلاج يشمل جميع المواطنين الليبيين بمختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن الخطة تنص على التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية غير المتوافرة بالمستشفيات والمرافق الصحية العامة من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بالداخل أو المؤسسات العلاجية بالخارج.