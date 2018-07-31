وصول 24 مليون دينار من طرابلس إلى فروع مصرف الجمهورية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 05:20 مساء
الطائرة التي تحمل الإرسالية المالية أثناء هبوطها بمطار بني وليد. (بوابة الوسط)

حطت ظهر اليوم الثلاثاء، بمطار بني وليد، طائرة تحمل على متنها إرسالية من السيولة النقدية تُقدر بنحو 24 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إلى فروع مصرف الجمهورية بالمدينة.

وقال مصدر مصرفي بمصرف الجمهورية لـ«بوابة الوسط» إن هذه القيمة ستوزع على فروع المصرف بواقع: مصرف الجمهورية بني وليد 12 مليون، مصرف الجمهورية سوف الجين 8 ملايين، مصرف الجمهورية تينيناي 4 ملايين، منوهًا إلى أن فروع المصرف ستشرع يوم الأحد القادم في توزيع السيولة النقدية بسقوف سحب مختلفة.

وتعاني كافة مصارف مدينة بني وليد من نقص حاد في السيولة النقدية ما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في المدينة، حيث تتعامل العديد من المحال التجارية بالصكوك المصدقة لتخفيف الضغط على المواطنين.

وتعمل بمدينة بني وليد 5 مصارف هي: مصرف الجمهورية بني وليد، والجمهورية سوف الجين، والجمهورية فرع تينيناي، والمصرف الأهلي، والتجاري الوطني.

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