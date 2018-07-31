وليامز تبحث مع وزير العدل «إصلاح المؤسسات العقابية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 04:57 مساء
ستيفاني وليامز تستقبل وزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز استقبلت في طرابلس اليوم الثلاثاء، وزير العدل محمد عبد الواحد عبدالحميد.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن اللقاء ناقش التطورات السياسية والتعاون المستمر بين البعثة والوزارة، مشددة على «أهمية استمرار التعاون في مجال حقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات العقابية وسيادة القانون في ليبيا».

وأجرت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية عدة لقاءات خلال الأيام الماضية شملت الأطراف السياسية والحكومية، في إطار الدفع بالعملية السياسية لتنفيذ مخرجات اجتماع باريس، وضمان العدالة القانونية.

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