السراج يعيِّــن 9 سفراء جدد لليبيا بالخارج

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين 9 سفراء جدد لليبيا بالخارج.

وتضمن القرار تعيين حامد أحمد الحضيري سفيرًا لليبيا لدى فرنسا، وعبد الحافظ عبد الحميد قدور سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي، وعياد مصباح الطياري سفيرًا لدى نيجيريا، وسعدون إسماعيلي السويح سفيرًا لدى مالطا، وصلاح علي أبو رقيقة سفيرًا لدى تشاد.

كما تضمن القرار تعيين عمر عبد السلام الترهوني سفيرًا لدى إيطاليا، ومحمد يوني المنفي سفيرًا لدى اليونان، ومرعي حميدة عوض العوامي سفيرًا لدى هولندا، وصالح محمد المخزوم سفيرًا لدى السنغال.

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