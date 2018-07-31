العثور على جثة الصحفي موسى عبد الكريم مقتولًا فى مدينة سبها

عُــثر ظهر اليوم الثلاثاء، على جثة مراسل صيحفة «فاسانيا» الصحفي موسى عبدالكريم مقتولًا فى مدينة سبها.
وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إنه لا توجد أي معلومات حتى الآن عن أسباب جريمة قتل الصحفي موسى عبد الكريم.
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