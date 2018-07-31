افحيمة: الخلاف بين «التشريعية» سبب إحالة تحديد النصاب إلى «استشارية الرئاسة»

صالح افحيمه

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة، إن المجلس قرر خلال جلسة اليوم إحالة تحديد النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية لهيئة الرئاسة.

وأوضح افحيمة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه «بعد الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة التشريعية حول النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء بين أغلبية موصوفة أي 120 عضوًا أو أغلبية بسيطة، أي نصف الحاضرين +1 تم عرض الأمر على المجلس، الذي قرر إحالته إلى اللجنة الاستشارية لهيئة الرئاسة للبث فيه على أن يكون ملزما».

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إسقاط المادة الثامنة لأنها مخالفة للإعلان الدستوري على أن يتم صياغتها كنص دستوري يتم إدخاله في الإعلان الدستوري كتعديل عاشر.