العثور على قواذف وصواريخ غير متفجرة بإحدى الحدائق في سرت

أعمال نزع مخلفات الحرب غير المتفجرة. (صورة من المجلس المحلي تاورغاء)

عثر أفراد سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة حماية وتأمين سرت على قذائف وصواريخ غير متفجرة.

وقال مصدر أمني بالسرية في تصريح إلى «بوابة الوسط» «تم العثور على قذيفتي طيران وقديفة مدفعية غير متفجرة وعيارات نارية حية».

وأوضح المصدر أن فريق السرية تمكن من انتشال تلك القذائف حفاظًا على أرواح المواطنين والعائلات الذين يترددون على الحدائق للنزهة.

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السفارة البريطانية توقع عقدًا لتمويل جهود إزالة الألغام في ليبيا

ووقَّع السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة «الحقول الحرة»، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية.

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، في بيان صادر عنها أمس الإثنين، إن التوقيع على العقد يأتي تأكيدًا لدعم بريطانيا جهود حكومة الوفاق الوطني ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية الهادفة لإنقاذ حياة المدنيين وإعادة الاستقرار في أرجاء البلاد.

وعثر أحد المواطنين في 21 مايو الماضي على لغم بحري «خطير» بالمنطقة الصناعية الواقعة شرق سرت سبعة كيلو مترات.

وتشهد مدينة سرت وجود عدد كبير من الألغام والمتفجرات في عدة مناطق وأحياء متفرقة، فيما تحتاج المدينة إلى إعادة مسح كامل بالتعاون مع منظمات دولية ..