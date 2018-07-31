السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 03:46 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية. (صورة من المجلس الرئاسي) 2

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، «خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا، والتي تستهدف دعم الاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لحل المختنقات في المرافق العامة، وفقًا للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من ناحية أخرى، اتفق الطرفان على أهمية احترام المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متوازية على قاعدة دستورية سليمة.

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية. (صورة من المجلس الرئاسي) 2
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السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
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