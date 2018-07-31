عقيلة: جلسة بعد أسبوعين للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 03:02 مساء

ختم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قبل قليل، جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء، اليوم الثلاثاء، على أن تعقد بعد أسبوعين.

وخيَّر عقيلة الأعضاء على إحالة كيفية التصويت إلى اللجنة الاستشارية لتحديد النصاب المطلوب على قانون الاستفتاء، على أن يكون رأيها ملزمًا. فوافق النواب بالإجماع على هذا الرأي.

وكانت جلسة اليوم قد خصصت لمناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء، إذ طالب عقيلة صالح بالفصل فيها، حيث أدلى عدد من الأعضاء برأيهم، وكان الرأي الغالب هو إسقاطها من القانون باعتبارها تحتاج إلى تعديل دستوري.

فيما اقترح رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس رمضان شمبش إحالة قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة للفصل فيه ورفع الحرج عن اللجنة.

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