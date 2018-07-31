انقطاع المياه عن عدة أحياء بالكفرة بسبب التوصيلات غير الشرعية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 02:50 مساء
أحد التوصيلات غير الشرعية. (الإنترنت)

شهدت عدة أحياء سكنية في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا انقطاعًا في المياه، نتيجة التوصيلات غير الشرعية من قبل المزارعين.

وقال مدير شركة المياه والصرف الصحي في الكفرة، عمر عبدالرحمن العيضة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ما يقوم به بعض المزارعين بأخذ التوصيلات غير الشرعية للمياه من الخط الرئيسي لشركة المياه واستخدامها للري لساعات طويلة ومتواصلة، يؤثر على بعض الأحياء السكنية في المدينة.

وأوضح العيضة، أن شركة المياه قامت بعدة حملات على التوصيلات غير الشرعية لخطوط المياه، عقب ورود شكاوى من المواطنين، جراء عدم وصول المياه إلى منازلهم، إلا أن المزارعين يعيدون تركيب تلك التوصيلات بعد مرور الحملة.

وأضاف، أنه بعد مخاطبة جهاز الحرس البلدي الكفرة وجهاز الشرطة الزراعية ومركز شرطة الكفرة والمجلس البلدي، «احتج بعضهم متعللاً بقلة الإمكانات أو بعدم الاختصاص»

وأشار العيضة، إلى أن الأحياء التي تأثرت بشكل كبير هي الجوف الغربي والسوسي والتوبات، مطالبًا المزارعين بالتعاون واستخدام الآبار للري بدلاً عن التوصيلات غير الشرعية.

ودعا العيضة الجهات المختصة بالمدينة للالتزام بواجباتهم ومساندة القطاعات الخدمية حتى يتسنى لهم توفير الخدمات للمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
غزو جماعي للسلاحف على شاطئ المنصوري بلبنان
علوم وتكنولوجيا
«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة
رياضة محلية
إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان