انقطاع المياه عن عدة أحياء بالكفرة بسبب التوصيلات غير الشرعية

أحد التوصيلات غير الشرعية. (الإنترنت)

شهدت عدة أحياء سكنية في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا انقطاعًا في المياه، نتيجة التوصيلات غير الشرعية من قبل المزارعين.

وقال مدير شركة المياه والصرف الصحي في الكفرة، عمر عبدالرحمن العيضة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ما يقوم به بعض المزارعين بأخذ التوصيلات غير الشرعية للمياه من الخط الرئيسي لشركة المياه واستخدامها للري لساعات طويلة ومتواصلة، يؤثر على بعض الأحياء السكنية في المدينة.

وأوضح العيضة، أن شركة المياه قامت بعدة حملات على التوصيلات غير الشرعية لخطوط المياه، عقب ورود شكاوى من المواطنين، جراء عدم وصول المياه إلى منازلهم، إلا أن المزارعين يعيدون تركيب تلك التوصيلات بعد مرور الحملة.

وأضاف، أنه بعد مخاطبة جهاز الحرس البلدي الكفرة وجهاز الشرطة الزراعية ومركز شرطة الكفرة والمجلس البلدي، «احتج بعضهم متعللاً بقلة الإمكانات أو بعدم الاختصاص»

وأشار العيضة، إلى أن الأحياء التي تأثرت بشكل كبير هي الجوف الغربي والسوسي والتوبات، مطالبًا المزارعين بالتعاون واستخدام الآبار للري بدلاً عن التوصيلات غير الشرعية.

ودعا العيضة الجهات المختصة بالمدينة للالتزام بواجباتهم ومساندة القطاعات الخدمية حتى يتسنى لهم توفير الخدمات للمواطنين.