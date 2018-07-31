رئيس «تشريعية النواب» يقترح إحالة قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 02:35 مساء
جلسة تصويت «النواب» على قانون الاستفتاء. (الإنترنت)

تواصل الجدل بين أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الاستفتاء خلال جلسة البرلمان التي لا زالت مستمرة حتى الآن.

فقد اقترح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، اليوم الثلاثاء، أن يحال مشروع قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة للفصل فيها ورفع الحرج عن اللجنة.

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وقال شمبش في جلسة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء إن المادة الثامنة لا تمر دون تعديل الإعلان الدستوري.

بدوره أيد عضو اللجنة التشريعية صالح همة ما اقترحه رئيس اللجنة بشأن إحالة القانون إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة.

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