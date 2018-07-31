عقيلة صالح يطالب بالفصل في المادة الثامنة بقانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 01:55 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بالفصل في المادة «8» من قانون الاستفتاء، سواء كان بالتعديل أو الإلغاء.

وأضاف عقيلة في جلسة مناقشة التصويت على قانون الاستفتاء أن من رأيه إلغاء المادة. في حين طالب النائب عن حي الأندلس طرابلس، مصعب العابد، بالتحقيق في هوية المسؤول عن إضافة المادة الثامنة إلى مشروع القانون.

بينما قال النائب عن صبراتة، فرج عبدالمالك، إنه لا يعلم من أضاف المادة ومتى أضيفت؟

أما رئيس اللجنة التشريعية، رمضان شمبش، فأكد أن المادة الثامنة تحتاج إلى تعديل دستوري بنصاب 132 عضوًا وهي الآن ليست محل جدل.

فيما دعا نائب رئيس المجلس، فوزي النويري، إلى تجاهل المادة الثامنة لمخالفتها الإعلان الدستوري، مؤكدًا ضرورة أن توضع مواد مشروع قانون الاستفتاء بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري.

وكان مجلس النواب علق جلسته أمس، للبت في الاختلاف القائم حول المادة الثامنة من قانون الاستفتاء، اليوم الثلاثاء.

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