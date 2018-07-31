«الأمن المركزي» يحرر الفتى شويشين ويقبض على خاطفيه

الفتى محمد أبوبكر شويشين. (الإنترنت)

أعلن جهاز الأمن المركزي «أبوسليم»، اليوم الثلاثاء، تحرير الفتى محمد أبوبكر شويشين « 15عامًا»، من خاطفيه.

وقالت قوة الردع والتدخل المشتركة - محور أبو سليم الكبرى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى القبض على الخاطفين.

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وأوضحت قوة الردع، أن عملية الخطف حدثت ليلة أمس الاثنين في حدود العاشرة مساء، مشيرة إلى أن الخاطفين طالبوا أسرة شويشين بفدية مقابل إطلاق ابنهم تقدر بنصف مليون دينار.

وأكدت القوة أن والد شويشين تسلم ابنه، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات القضية.

وكان المركز الليبي لحرية الصحافة، أعلن في وقت سابق اليوم، أن مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني اعتقلت أربعة صحفيين ليبيين، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأوضح المركز في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، أن الصحفيين الأربعة يعملون في وكالتي «فرانس برس»، و«رويترز».