«حقول حرة» تواصل تطهير تاورغاء من مخلفات الحرب غير المتفجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 12:40 مساء
قنبلة يدوية من مخلفات الحرب غير المتفجرة. (صورة من المجلس المحلي تاورغاء)

تواصل منظمة «حقول حرة»، المكلفة من المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، أعمالها بمدينة تاورغاء بنزع مخلفات الحرب غير المتفجرة.

وأهابت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، كافة الأهالي العائدين إلى أرضهم، بضرورة التبليغ عن الأجسام المشبوهة وعدم الاقتراب منها ولمسها، واحترام إشارات التنبيه عن الخطر، وسرعة التبليغ عنها، حفاظا على سلامة الأهالي.

وطالب المجلس المحلي لمدينة تاورغاء، كافة الأهالي أخذ الحيطة والحذر، وعدم التهاون، والتعاون مع المنظمة، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه.

وتأسس المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، في شهر مايو عام 2011، في جبل نفوسة من قبل مجموعة من «الثوار»، لتطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب

وقام المواطنون في جميع أنحاء ليبيا، بتنظيم أنفسهم كفرق متطوعة في جميع أنحاء ليبيا لتطهير مساحات كبيرة من الأراضي.

وعثر أحد المواطنين في 21 مايو الماضي، على لغم بحري «خطير» بالمنطقة الصناعية الواقعة شرق سرت سبعة كيلو مترات.

وتشهد مدينة سرت وجود عدد كبير من الألغام والمتفجرات في عدة مناطق وأحياء متفرقة، فيما تحتاج المدينة إلى إعادة مسح كامل بالتعاون مع منظمات دولية.

مخلفات الحرب غير المتفجرة. (صورة من المجلس المحلي تاورغاء)
مخلفات الحرب غير المتفجرة. (صورة من المجلس المحلي تاورغاء)
أعمال نزع مخلفات الحرب غير المتفجرة. (صورة من المجلس المحلي تاورغاء)
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