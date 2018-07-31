الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

سماء مُلبدة بالغيوم. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تميل للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 30-36 وتصل إلى 38 على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-34 ومابين 37 - 40 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراح درجات الحرارة القصــوى تتراوح بين 36-41.