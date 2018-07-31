خطف أربعة صحفيين ليبيين يعملون مع «فرانس برس» و«رويترز»

صحافيون في ليبيا. (الإنترنت)

قال المركز الليبي لحرية الصحافة، إن مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني اعتقلت أربعة صحفيين ليبيين، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأوضح المركز في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الصحفيين الأربعة يعملون في وكالتي «فرانس برس»، و«رويترز».

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وأشار إلى أن «هذا الاعتقال التعسفي جاء إثر تغطية الصحفيين لأخبار الهجرة غير القانونية، في قاعدة أبو ستة بالعاصمة طرابلس».

وطالب المركز، المجلس الرئاسي بالتحرك، ودعم للصحفيين الليبيين، ومبدأ حرية الصحافة، والحق في الوصول للمعلومات والأنباء، ووقف الممارسات والإجراءات «التعسفية»، بحق أبناء المهنة.

من جانبها، أشارت وكالة الصحافة الليبية، إلى أن الصحفيين المعتقلين، هم هاني عمارة، وأحمد العمامي يعملان مع وكالة «رويترز»، ومحمود وحمزة تركية مع وكالة «فرانس برس».