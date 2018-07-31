خطف أربعة صحفيين ليبيين يعملون مع «فرانس برس» و«رويترز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 12:00 مساء
صحافيون في ليبيا. (الإنترنت)

قال المركز الليبي لحرية الصحافة، إن مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني اعتقلت أربعة صحفيين ليبيين، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأوضح المركز في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الصحفيين الأربعة يعملون في وكالتي «فرانس برس»، و«رويترز».

اقرأ أيضًا:

خطف عضو المركز الليبي للإعلام في طرابلس

وأشار إلى أن «هذا الاعتقال التعسفي جاء إثر تغطية الصحفيين لأخبار الهجرة غير القانونية، في قاعدة أبو ستة بالعاصمة طرابلس».

وطالب المركز، المجلس الرئاسي بالتحرك، ودعم للصحفيين الليبيين، ومبدأ حرية الصحافة، والحق في الوصول للمعلومات والأنباء، ووقف الممارسات والإجراءات «التعسفية»، بحق أبناء المهنة.

من جانبها، أشارت وكالة الصحافة الليبية، إلى أن الصحفيين المعتقلين، هم هاني عمارة، وأحمد العمامي يعملان مع وكالة «رويترز»، ومحمود وحمزة تركية مع وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
غزو جماعي للسلاحف على شاطئ المنصوري بلبنان
علوم وتكنولوجيا
«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة
رياضة محلية
إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة