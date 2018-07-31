بلدية زليتن: تركيب مضخة جديدة لتفريغ حوض معالجة مياه أمطار البازة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 11:06 صباحا
تركيب مضخة جديدة لتفريغ حوض محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار بمنطقة البازة. (صورة من بلدية زليتن)

أعلنت بلدية زليتن تركيب مضخة جديدة لتفريغ حوض محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار بمنطقة البازة، في إطار معالجة أوضاع محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار، والحد من الأثر البيئي والصحي والروائح الكريهة بالمنطقة المحيطة.

وأكدت بلدية زليتن، في بيان اليوم الثلاثاء، بدء أعمال التشغيل لنزح المياه بالحوض، كما تم بدء تنظيف جوانب الحوض من الأعشاب والحشائش ومتابعة أعمال التشغيل والعمل والتجهيز لصيانة بعض المضخات الأخرى بالمحطة، للحد من تواجد مياه الصرف الصحي بالحوض.

وأشار بيان البلدية إلى أنها تجري دراسة للحلول والإجراءات التي يمكن اتخادها بالمحطة لإنهاء مشكلة تجمع مياه الصرف بالمحطة.

وطالب المجلس البلدي المواطنين والجهات كافة بالتعاون في إزالة الوصلات المخالفة على شبكة مياه الأمطار.

تركيب مضخة جديدة لتفريغ حوض محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار بمنطقة البازة. (صورة من بلدية زليتن)
تركيب مضخة جديدة لتفريغ حوض محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار بمنطقة البازة. (صورة من بلدية زليتن)
تركيب مضخة جديدة لتفريغ حوض محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار بمنطقة البازة. (صورة من بلدية زليتن)
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