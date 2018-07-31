الاتفاق على تركيب محطة كهرباء جديدة بقاعدة معيتيقة

اجتماع بلدية سوق الجمعة. (صورة من البلدية)

قالت بلدية سوق الجمعة إنه سيتم تركيب محطة كهرباء جديدة بقاعدة معيتيقة ذات إنتاجية أكبر، لسد احتياجات المنطقة العاجلة.

وأكدت البلدية، في بيان صادر عنها الإثنين، أن عميد البلدية المكلف المهندس شعبان ددش بحث مع المهندس رجب الدالي عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البنية التحتية، والمهندس رياض بيرام وكيل ديوان البلدية، والمستشار عبدالحكيم التركي عضو هيئة التدريب بالجامعة، والمهندس عادل فلفل مسؤول محطة كهرباء معيتيقة، والمهندس أبوعجيلة الحشاتي، والمهندس علي المنصوري عن إدارة التخطيط بشركة الكهرباء وضع محطة التوليد الموجودة حاليًا التي تصل أقصى قدرة إنتاجية لها إلى سد احتياج المطار والقاعدة الجوية فقط.

وأشار بيان البلدية إلى أنه سيتم تركيب محطة توليد جديدة بالقرب من المحطة القديمة ذات قدرة إنتاجية أكبر وبشكل عاجل، بالتعاون مع وحدة جاس بمكتب التخطيط بالبلدية.

وتابع البيان، أنه تم التنسيق مع مدير مطار معيتيقة المهندس لطفي الطبيب لموافاة البلدية بالرأي الفني من حيث عدم وجود تأثيرات على الملاحة الجوية.