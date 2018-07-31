بالصور.. الثني وبوشناف يدشنان العمل في مركز شرطة الصابري ببنغازي بعد إعادة إنشائه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 08:24 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة الثني ووزير الداخلية بوشناف يدشنان العمل بمركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)

دشن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، العمل في مركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي، بعد الانتهاء من إعادة إنشائه مجددًا، لما لحقه من تدمير من قبل الجماعات الإرهابية قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وشارك وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي بومريز، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، إضافة إلى مديري أمن بنغازي ودرنة وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، في تدشين المركز.

وقالت وزارة الداخلية، في الحكومة الموقتة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الثني والوفد المرافق له تجولوا داخل مركز الشرطة الذي يعد أحد أكبر مراكز الشرطة في المدينة، واطلعوا على الإنشاء والتجهيزات التي أجريت بتنفيذ جهاز تطوير المراكز الإدارية بإشراف إدارة المشروعات بوزارة الداخلية.

وكان رئيس الحكومة الموقتة الثني دشن ووزير الداخلية السبت العمل في مركزي شرطة بوعطني والقوارشة بمدينة بنغازي بعد الانتهاء من إنشائهما مجددًا.

رئيس الحكومة الموقتة الثني ووزير الداخلية بوشناف يدشنان العمل بمركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)
رئيس الحكومة الموقتة الثني ووزير الداخلية بوشناف يدشنان العمل بمركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)
رئيس الحكومة الموقتة الثني ووزير الداخلية بوشناف يدشنان العمل بمركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)
رئيس الحكومة الموقتة الثني ووزير الداخلية بوشناف يدشنان العمل بمركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)
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