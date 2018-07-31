العوكلي: مؤسسة النفط مستمرة في دعمها «اللامحدود» لجهاز حرس المنشآت

جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية، اجتماعًا بمقر الجهاز، الإثنين، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بقطاع النفط.

حضر الاجتماع جاد الله العوكلي رئيس مجلس الإدارة المكلف، وناجي احفاف رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، واللواء ناجي المغربي آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية، والعميد عبدالسلام بوشيحة منسق الحماية والحراسة بالجهاز.

وأشار بيان عن المؤسسة إلى أنّ «المجتمعين شددوا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية، والتزام كل جهة بدورها وصولاً إلى فرض هيبة القانون والدولة».

من جانبه أكد العوكلي أن «مؤسسة النفط مستمرة في دعمها (اللامحدود) لجهاز حرس المنشآت النفطية، للقيام بواجبه في حماية الحقول والموانئ النفطية».

بينما قال احفاف إن «شركة سرت ستسخر كل إمكانياتها من أجل المساهمة في إرساء دعائم الأمن في المنطقة، من خلال التواصل المباشر مع آمر جهاز الحرس في تحقيق ذلك».

وعقب الاجتماع توجه المسؤولون إلى البوابة الرئيسية الأولى لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، حيث «صدرت توجيهات بافتتاحها وإعادة تفعيلها وإزالة كافة المظاهر المخالفة».

كما زار المسؤولون مطار مرسى البريقة، حيث جرى الاطلاع على الوضع العام وما يحتاجه من ترتيبات لاستقبال لجنة مصلحة الطيران المدني، والتي ستمنح الإذن بتفعيل حركة الملاحة الجوية للمطار في أقرب وقت ممكن.

جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت

جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت

جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت

جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت