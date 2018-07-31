العوكلي: مؤسسة النفط مستمرة في دعمها «اللامحدود» لجهاز حرس المنشآت

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 12:23 صباحا
جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية، اجتماعًا بمقر الجهاز، الإثنين، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بقطاع النفط.

حضر الاجتماع جاد الله العوكلي رئيس مجلس الإدارة المكلف، وناجي احفاف رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، واللواء ناجي المغربي آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية، والعميد عبدالسلام بوشيحة منسق الحماية والحراسة بالجهاز.

وأشار بيان عن المؤسسة إلى أنّ «المجتمعين شددوا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية، والتزام كل جهة بدورها وصولاً إلى فرض هيبة القانون والدولة».

من جانبه أكد العوكلي أن «مؤسسة النفط مستمرة في دعمها (اللامحدود) لجهاز حرس المنشآت النفطية، للقيام بواجبه في حماية الحقول والموانئ النفطية».

بينما قال احفاف إن «شركة سرت ستسخر كل إمكانياتها من أجل المساهمة في إرساء دعائم الأمن في المنطقة، من خلال التواصل المباشر مع آمر جهاز الحرس في تحقيق ذلك».

وعقب الاجتماع توجه المسؤولون إلى البوابة الرئيسية الأولى لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، حيث «صدرت توجيهات بافتتاحها وإعادة تفعيلها وإزالة كافة المظاهر المخالفة».

كما زار المسؤولون مطار مرسى البريقة، حيث جرى الاطلاع على الوضع العام وما يحتاجه من ترتيبات لاستقبال لجنة مصلحة الطيران المدني، والتي ستمنح الإذن بتفعيل حركة الملاحة الجوية للمطار في أقرب وقت ممكن.

جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت
جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت
جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت
جانب من زيارة تفقدية لممثلي مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية إلى شركة سرت
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة
رياضة محلية
إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة