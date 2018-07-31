إيفاد 300 جريح بالجيش للعلاج في «الدول المتقدمة» كدفعة أولى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 12:01 صباحا
رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني يلتقي في بنغازي عددًا من جرحى الحرب

قرر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الإثنين، إيفاد 300 جريح بالقوات المسلحة كدفعة أولى للعلاج بـ«الدول المتقدمة» بعد التنسيق مع القيادة العامة، بواقع 150 مصابًا بالشلل، إضافة إلى 150 جريحًا متعددي الإصابة.

جاء ذلك على هامش زيارة الثني لعدد من جرحى القوات المسلحة الذين أصيبوا خلال «المعارك التي خاضها الجيش والأمن والشباب المساند في محاربة الإرهاب بمدينة بنغازي».

وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الجرحى تحدثوا عن المشاكل التي واجهت ملفهم، ومعاناتهم مع المرض والإصابات وعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج بسبب الإجراءات الإدارية المتبعة لدى هيئة رعاية الجرحى والمبتورين في القوات المسلحة.

اقرأ أيضًا: بالصور: جرحى الجيش يغلقون طريقًا عامًا في بنغازي

وطالب الثني بضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بالـ30 حالة المراد إيفادها للخارج من قبل القيادة العامة، إلى الحكومة بالتنسيق مع عميد بلدية بنغازي.

وأكد أن ملف الجرحى سيظل لدى الهيئة ذاته وتبعيتها للقوات المسلحة، فيما ستبدأ الحكومة بإيفاد الجرحى للعلاج في الخارج على دفعات بعد التنسيق مع القائد العام المشير خليفة حفتر.

اقرأ أيضًا: قسم خاص لجرحى الجيش بمركز طبرق الطبي

وأشار إلى التعاقد مع كرواتيا وصربيا لتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، وكذلك تجهيز مركز بنغازي لتأهيل المعاقين بكافة الإمكانيات لافتتاح ورشة الأطراف الصناعية بعد تأهيل العناصر الليبية في الخارج، لافتًا إلى أنّ هذا ملف مبتوري الأطراف يسير بشكل جيد، لكن البطء في الإيفاد يرجع لصغر السعة السريرية لهذه المستشفيات المتطورة في هذا الملف.

عدد من جرحى الحرب خلال لقائهم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني
عدد من جرحى الحرب خلال لقائهم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني
أحد جرحى الحرب خلال لقاء رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة
رياضة محلية
إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا
ليبيا
«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة