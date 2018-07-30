محاضرات تثقيفية توعوية للحجاج بعدد من مساجد في طبرق

طبرق ـ بوابة الوسط: فراس بن على | الإثنين 30 يوليو 2018, 11:32 مساء

بدأت تنسيقية الحج والعمرة بمنطقة الجبل الأخضر (ب) اليوم الإثنين في تنظيم محاضرات تثقيفية توعوية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام بعدد من المساجد داخل مدينة طبرق.

وقال منسق تنسيقية الحج والعمرة بمنطقة الجبل الأخضر (ب) جمال أمهلهل لـ«بوابة الوسط» إن المحاضرات يجري تنظيمها بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة لتوعية الحجاج بالشعائر والمناسك الكاملة أثناء أداء الفريضة وتنبيههم إلى بعض الملاحظات.

وأضاف أمهلهل أن التنسيقية لديها تعليمات واردة من قبل إدارة الحج والعمرة قاموا بتعميمها على كافة حجاج المنطقة من بينها الوزن المسموح به لكل حاج وضرورة إتباع تعليمات المشرفين وأعضاء البعثة بمختلف لجانهم من حيث الإقامة والنقل والمزارات وغيرها.

وتضم منطقة الجبل الأخضر (ب) للحج والعمرة سبع بلديات هي إمساعد وبئر الأشهب وطبرق وأم الرزم والقبة والأبرق والقيقب ويصل عدد حجاجها إلى 243 حاجًا وحاجة.

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