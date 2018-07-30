«تعليم شحات» وديوان المحاسبة يبحثان متطلبات التربية والتعليم بالبلدية

بنغازي - "بوابة الوسط" - نجاح العجيلي | الإثنين 30 يوليو 2018, 10:59 مساء
مسئول التربية والتعليم بشحات علي بوجنوب ومسئول وحدة ديوان المحاسبة بالبلدية سالم هيلو

ناقش مسؤولو قطاع التربية والتعليم ببلدية شحات وممثلي ديوان المحاسبة، آخر المستجدات بشأن الأعمال الخاصة بقطاع التعليم بالبلدية، واحتياجاته الأسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مسئول التربية والتعليم بشحات علي بوجنوب، ومسئول وحدة ديوان المحاسبة بالبلدية سالم هيلو، وذلك بحضور مندوب وحدة الديوان المكلف بمتابعة ملف قطاع التعليم بالبلدية حافظ فرج.

وناقش الطرفان العديد من الملفات، من بينها تقرير عملية استلام بوجنوب منصبه الجديد، ومعالجة ملف الازدوج الوظيفي، بالإضافة إلى علاقات العمل الداخلية بديوان القطاع.

من جهته أكد مسئول قطاع بالبلدية حرصه على التعاون المتبادل بين وحدة ديوان المحاسبة والقطاع، وذلك «بما يضمن سير آلية العمل وفق ما نصت عليه التشريعات النافذة»، لافتًا إلى أن فريق عمل القطاع سيعد تقريرًا كاملاً مرفق بكافة النقاط الهامة التي جرى مناقشتها لتسليمه للديوان مباشرة خلال عدة أيام.

يذكر أن قطاع التربية والتعليم ببلدية شحات يضم أربع مكاتب خدمات تعليمية وهي مكاتب شحات والفائدية وقرنادة وسوسة.

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