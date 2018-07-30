ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية

ارتفاع سعر صرف الدولار والإسترليني واليورو يرتفع مقابل الدينار اليوم الإثنين

ارتفعت سلة العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الإثنين، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأحد، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفعًا بنسبة 0.03% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3784 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3779 دينار أمس الأحد، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8066 دينار اليوم، مقابل 1.8058 دينار.

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.03% أمام العملة الدينار، حيث سجل اليورو 1. 1.6066 دينارًا اليوم، مقابل 1.6061 دينار خلال الفترة نفسها، كما صعد الين الياباني إلى 1.2410 دينار، مقابل 1.2408 دينار خلال الفترة نفسها، لكنّ اليوان الصيني سجل تراجعًا إلى 0.2017 دينار، مقارنة بـ0.2022 دينار أمس.

اقرأ أيضًا: تراجع طفيف للدينار أمام عملات دولية

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3675 دينار مقابل 0.3674 دينار أمس الإثنين، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي ارتفع إلى 0.3753 دينار مقارنة بـ0.3751 دينار.

وبمقارنة أسعار العملات الأجنبية خلال العام، ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 2.9%، إذ سجَّلت العملة الأميركية مطلع العام الجاري 1.3532 دينارًا واحدًا، مقابل 1.3946 دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما صعد أمام الإسترليني بنسبة 13% الذي تراجع إلى 1.772 دينار مقابل 2.0556 دينارين، فيما حصد اليورو مكاسب نسبتها 6%، مسجِّلًا 1.6312 دينارًا مقابل 1.5189 دينار.