توقعات بمشاركة وزير الخارجية الأميركي بمؤتمر دولي حول ليبيا في روما

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

توقعت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، مشاركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ممثلاً لبلاده في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تسعى إيطاليا لتنظيمه في الخريف المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن جريدة «إل سولي 24 أوري»، إشارتها إلى أن الدعم الأميركي المأمول للمؤتمر الدولي سيشكل الاختبار الأول للتعاون الوثيق بين الطرفين بشأن الأزمة الليبية، وفق ما اقترحه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال محادثات اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

ووفق الجريدة، فإن من شأن المؤتمر الدولي في روما أن يمثل خطوة حاسمة في عملية توفير الظروف السياسية والأمنية، التي لا غنى عنها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقادمة في ليبيا.

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وذكرت الجريدة أن ترامب لن يتمكن من حضور المؤتمر الدولي المعني؛ لأنه سيشارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي ستستضيفها سنغافورة.

وتمتلك إيطالية رؤية مغايرة لنظيرتها الفرنسية تجاه الأزمة الليبية، حيث ترفض مخرجات اجتماع باريس الذي شهد اتفاق الأطراف الليبية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

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