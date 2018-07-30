بالتمر ومعيتيق يبحثان آليات تطوير مصلحة الأحوال المدنية

رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، آليات تطوير المصلحة بالنظر إلى دورها الهام في توثيق بيانات المواطنين، وذلك خلال اجتماعهما اليوم الإثنين.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إلى أنّ بالتمر عرض الصعوبات والمعوقات التي تواجه مصلحة الأحوال المدنية وتحول دون القيام بالمهام الموكلة إليها، وآليات تطويرها.

ومن جانبه أكد بالتمر، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المصلحة في توثيقها بيانات المواطنين من خلال قواعد بيانات خاصة، والتي يتم استعمالها في مخصصات أرباب الأسر وغيرها.

وأوضح أن مصلحة الأحوال المدنية بصدد الإعداد لعقد ندوة يتم من خلالها إبراز جهودها فيما يتعلق بمنظومة الأحوال المدنية باستضافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.

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رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق