الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا

بنغازي - "بوابة الوسط" - نجاح العجيلي | الإثنين 30 يوليو 2018, 09:14 مساء
المؤتمر التاريخي الاول «فزان عبر العصور»

قال سعد الدلال، عميد كلية التاريخ والحضارة بجامعة محمد بن علي السنوسي، إن إقامة مؤتمر «فزان عبر العصور» بمثابة «إنجاز تاريخي بكل المقاييس العلمية والأكاديمية»، لاسيما الإصدار الذي سيصدر عن المؤتمر وهو «توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا».

وبينما تشهد مناطق عدة أحداثًا أمنية وعسكرية متوترة على هامش خلافات سياسية، فإن إقامة مثل تلك المؤتمرات العلمية تعتبر واحدة من المؤشرات الإيجابية، لاسيما في الجنوب الليبي.

وأشار الدلال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن المؤتمر سيضيف كثيرًا إلى المكتبة التاريخية الليبية، لاسيما أن كافة الأبحاث المشاركة ستُصدر في كتاب مستقل عن المؤتمر، لافتًا إلى أن «هذا التوثيق لم يحدث في ليبيا منذ إقامة المؤتمر الشهير (ليبيا في التاريخ) الذي استضافته الجامعة الليبية آنذك جامعة بنغازي العام 1968».

وأوضح أنّ المؤتمر سيُقام في مدينة البيضاء في الفترة ما بين 29-30 أكتوبر المقبل، بحضور أكثر من 12 جامعة ليبية وأربع جامعات عربية من العراق واليمن والجزائر.

وجامعة محمد بن علي السنوسي، هي ثاني جامعة أسست في ليبيا والأولى لجهة تخصصها في التدريس النظامي للعلوم الإسلامية، جرى إنشاؤها في مدينة البيضاء، حيث بدأت كزاوية دينية في عام 1841، ثم تطورت لتكون معهدًا دينيًا متوسطًا لتعليم الفقه والقراءات عام 1955، ومن ثم إلي جامعة محمد بن علي السنوسي عام 1960.

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