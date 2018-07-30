معيتيق يبحث مع «مالية الوفاق» تطورات ملف الإصلاحات الاقتصادية

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يناقش مع وزير المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع كل من وزير المالية أسامة حماد، ووكيل الوزارة أبوبكرالجفال، ومدير إدارة الخزانة يوسف الغرياني.

وأشار بيان مقتضب نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «الفيسبوك»، إلى أنّ «الاجتماع ناقش ملف الإصلاحات الاقتصادية لوضع وزارة المالية بآخر المستجدات للموضوع والإجراءات الواجب اتخاذها عند البدء في البرنامج بالشكل الذي يضمن تنفيذه بدون معوقات».

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عقد مع النائبين بالمجلس أحمد معيتيق، عبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، اجتماعًا موسعًا الأسبوع الماضي، أكدوا خلاله البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يكمن في دعم المؤسسة الوطنية للنفط لاستعادة مستويات الإنتاج الطبيعية، وتصحيح السياسات المالية والاقتصادية.

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وكان اجتماع عُــقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها عن مسارين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي هما «زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي»، و«إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء»، دون أن يقدم مزيدًا عن كيفية تطبيق تلك الإجراءات أوالبنود الأخرى بشأنها.

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يناقش مع وزير المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية